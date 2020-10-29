У главы Конституционного суда нашли имущество в Крыму

Александр Тупицкий. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n145790-u-glavy-konstitucionnogo-suda-nashli-imuschestvo-v-krymu.html

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Александр Тупицкий, глава Конституционного Суда, в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории Украины в соответствии с законодательством оккупантов, которое не внес в свою декларацию.

Таким образом глава КС освободил себя от ответственности, упраздняя е-декларирование. Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

По его словам, НАПК осуществил проверку судей Конституционного Суда и нашел вышеупомянутое имущество. По мнению Новикова, принимая резонансное решение об антикоррупционном законодательстве, глава КС руководствовался желанием избавить себя от ответственности за нарушение правил декларирования.

Новиков отметил, что таким образом судья нарушил фундаментальные правовые принципы, которые определяют, что судья не может осуществлять правосудие по собственному делу.

Глава НАПК добавил, что главенствующий судья Сергей Головатый, который принимал решение о декларировании, не имел права рассматривать дело. В его действиях также нашли признаки преступления согласно статье, которую КС отменил.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский принял вместе с Советом национальной безопасности и обороны решение, обязывающее Национальное антикоррупционное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников.