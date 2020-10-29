Садовый и Синютка. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145791-vybory-mera-lvova-kto-vyhodit-vo-vtoroy-tur.html

Ракурс

Местные выборы прошли в Украине 25 октября, в связи с чем до сих пор продолжаются подсчеты бюллетеней. Во Львове после подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли два кандидата.

Ими оказались Андрей Садовый от партии «Самопомощь» и Олег Синютка от партии «Европейская солидарность». Об этом сообщил глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

Садовый получил 39,96% голосов на выборах, Синютка — 31,03%. В свою очередь Руслан Кошулинский получил 9,74% голосов, Ярослав Рущишин 4,67%, а Игорь Зинкевич — 3,37%. Всего в выборах мэра города приняли участие 17 кандидатов.

Мэр Львова Андрей Садовый уже заявил, что готов ко второму туру на местных выборах. Он и его оппонент уже анонсировали дебаты. Олег Синютка предложил провести дебаты на заводе по переработке мусора, тем самым уколов в слабое место действующего мэра.

Напомним, ранее мы сообщали, что действующий мэр Львова и кандидат на эту должность Андрей Садовый рассказал, что его жена и теща получили положительный результат ПЦР-тестирование на коронавирус. Он сам получил отрицательный тест.