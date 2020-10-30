Перемирие на Донбассе сорвано - есть погибшие и раненые украинские военные

https://racurs.ua/n145796-peremirie-na-donbasse-sorvano-est-pogibshie-i-ranenye-ukrainskie-voennye.html

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На Донбассе сорвали перемирие. Вследствие обстрелов в Донбассе в ночь на 30 октября погибли двое украинских военных, столько же получили ранения.

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что в полночь оккупант применил гранатометы и вел прицельный огонь по украинским позициям у Водяного.

Командующий ООС Владимир Кравченко по этому поводу обнародовал следующее заявление:

29 октября незаконные формирования обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка — применили гранатометы различных систем.

В районе Водяного один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение.

Другого ранили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Золотого. Враг задействовал беспилотник, чтобы сбросить выстрел ВОГ-17.

В полночь боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов снова неподалеку Водяного. Двое украинских защитников погибли.

На эти действия оккупантов подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возвратиться к режиму тишины.