Перемир’я на Донбасі зірвано — є загиблі і поранені українські військові

https://racurs.ua/ua/n145796-peremyr-ya-na-donbasi-zirvano-ie-zagybli-i-poraneni-ukrayinski-viyskovi.html

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На Донбасі зірвали перемир’я. Внаслідок обстрілів на Донбасі у ніч на 30 жовтня загинули двоє українських військових, стільки ж отримали поранення.

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.

Командувач ООС Володимир Кравченко з цього приводу оприлюднив таку заяву:

29 жовтня незаконні формування обстріляли позиції ООС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка — застосували гранатомети різних систем.

У районі Водяного один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення.

Іншого поранили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Золотого. Ворог задіяв безпілотник, щоб скинути постріл ВОГ-17.

Опівночі бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів знову неподалік Водяного. Двоє українських захисників загинули.

На ці дії окупантів підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.