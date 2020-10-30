Сайт НАЗК запрацював — декларації повернулися

https://racurs.ua/ua/n145795-sayt-nazk-zapracuvav-deklaraciyi-povernulysya.html

Ракурс

Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) знову увімкнуло на своєму сайті розділ із реєстром декларацій фізосіб.

Це сталося у ніч з 29 на 30 жовтня після рішення РНБО, указу президента та вказівки уряду забезпечити роботу ресурсу НАЗК. Раніше розділ сайту був заблокований, оскільки набуло чинності рішення КСУ щодо невідповідності Конституції деяких норм антикорупційного законодавства, які стосуються діяльності НАЗК та е-декларування.

Голова агентства Олександр Новіков, якого цитує прес-служба відомства, сказав, що це «перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні».

Нагадаємо, що 29 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні, ініційованому президентом, ухвалив розпорядження, у якому зобов’язав НАЗК «забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій».

В НАЗК заявили, що тепер можуть знову проводити спеціальні перевірки та розблокують призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

«Ракурс» повідомляв, що президент увечері 29 жовтня підписав указ, у якому закріпив інструментарій боротьби із рішенням КСУ щодо закону про незаконне збагачення. Серед них: відновлення роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб і підготовка проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства (перевантаження КСУ), який буде визначений як невідкладний.