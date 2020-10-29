Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський боротиметься із КСУ указом — що вирішили на РНБО, фото — УМ
Зеленський боротиметься із КСУ указом — що вирішили на Раді нацбезпекиhttps://racurs.ua/ua/n145794-zelenskyy-borotymetsya-iz-ksu-ukazom-scho-vyrishyly-na-rnbo.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня підписав указ, у якому закріпив інструментарій боротьби із рішенням КСУ щодо закону про незаконне збагачення.
Указ президента № 477/220 вводит в дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.
Його основні положення такі:
- Кабінет міністрів має невідкладно відновити роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- уряду доручено вирішити питання автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.
- президент підготує і внесе на розгляд Верховної Ради проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства, який буде визначений як невідкладний.
- Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
.
Беззаконне волевиявлення: критичні нотатки на шпальтах ініціативи «порадитися з народом»
Податковий рекет: з українки намагаються вибити неіснуючий борг двадцятирічної давності
Сильна слабкість і туман у голові: норма чи ускладнення коронавірусної інфекції
Неоцінена мужність та право на необхідну оборону
Загрузка...