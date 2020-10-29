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Ракурс
Зеленський боротиметься із КСУ указом — що вирішили на РНБО, фото — УМ

Зеленський боротиметься із КСУ указом — що вирішили на Раді нацбезпеки

29 жов 2020, 23:34
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Президент України Володимир Зеленський увечері 29 жовтня підписав указ, у якому закріпив інструментарій боротьби із рішенням КСУ щодо закону про незаконне збагачення.

Указ президента № 477/220 вводит в дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Його основні положення такі:


  • Кабінет міністрів має невідкладно відновити роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • уряду доручено вирішити питання автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.
  • президент підготує і внесе на розгляд Верховної Ради проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства, який буде визначений як невідкладний.
  • Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: Ракурс


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