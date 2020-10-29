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Зеленский будет бороться с КСУ указом — что решили на Совете нацбезопасности, фото — УМ
Зеленский будет бороться с КСУ указом — что решили на Совете нацбезопасностиhttps://racurs.ua/n145794-zelenskiy-budet-borotsya-s-ksu-ukazom-chto-reshili-na-sovete-nacbezopasnosti.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября подписал указ, в котором закрепил инструментарий борьбы с решением Конституционного суда по поводу закона о незаконном обогащении.
Указ президента № 477/220 вводить в действие решения, принятые на срочном заседании СНБО.
Его основные положения таковы:
- Кабинет министров безотлагательно возобновит работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- правительству поручено решить вопрос автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для исполнения полномочий.
- президент подготовит и внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства, который будет определен как неотложный.
- Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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