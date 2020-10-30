Сайт НАПК заработал — е-декларации вернулись

https://racurs.ua/n145795-sayt-napk-zarabotal-e-deklaracii-vernulis.html

Ракурс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) снова включило на своем сайте раздел с реестром деклараций физических лиц.

Это произошло в ночь с 29 на 30 октября после решения СНБО, указа президента и распоряжения правительства обеспечить работу ресурса НАПК. Ранее раздел сайта был заблокирован, поскольку вступило в силу решение КСУ о несоответствии Конституции некоторых норм антикоррупционного законодательства, касающихся деятельности НАПК и е-декларирования.

Глава агентства Александр Новиков, которого цитирует пресс-служба ведомства, сказал, что это «первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине».

Напомним, что 29 октября Кабмин на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, в котором обязал НАПК «открыть круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций».

В НАПК заявили, что теперь могут снова проводить специальные проверки и разблокируют назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

«Ракурс» сообщал, что президент вечером 29 октября подписал указ, в котором закрепил инструментарий борьбы с решением КСУ по поводу закона о незаконном обогащении. Среди них: возобновление работы Единого государственного реестра деклараций лиц и подготовка проекта закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства (перегрузка КСУ), который будет определен как неотложный.