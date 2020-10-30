Зеленський вніс у Раду закон про перезавантаження Конституційного суду

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Суддів Конституційного суду президент України відправляє у відставку. Володимир Зеленський вніс у парламент проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».

У президентському законопроекті № 4288 пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни в законі «Про запобігання корупції».

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства надійшов у парламент і вже зареєстрований.

Нагадаємо, що декілька днів в Україні триває гучний скандал, пов’язаний з останніми рішеннями Конституційного суду. Після екстреного засідання РНБО і указу президента про довіру до конституційного судочинства в Україні, Банкова зробила черговий крок.

У законопроекті три статті. Перші дві про «неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах» та про «відновлення конституційного судочинства».

Пропонується визнати рішення КС від 27 жовтня 2020 року нікчемним, тобто таким, що не створює правових наслідків, і таким, що «прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Ініціюється повернення редакцією закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

У ст. 2 йдеться про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Також відповідним суб'єктам пропонується почати процедуру відбору нових суддів.

Новий склад КС Украіни пропонують вибирати відповідно до порядку, визначеному Конституцією України та законом «Про Конституційний суд України».