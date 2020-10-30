Суддям час до Ростова — протест біля Конституційного суду

https://racurs.ua/ua/n145792-suddyam-chas-do-rostova-protest-bilya-konstytuciynogo-sudu-translyaciya.html

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Події навколо рішення Конституційного суду України призвели до протестів у Києві. Декілька десятків громадських організацій 30 жовтня організували акцію протесту біля будівлі КСУ на вулиці Жилянській.

Активісти і ветерани проводять пікет проти скасування антикорупційної реформи. Його гасла — «Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова» і «Тим, хто тягне державу в стійло „руского міра“, самим місце в Ростові!».

Організатори вважають, що одними з головних інструментів реваншу стали суди — від Печерського районного до ОАСК і більшість суддів Конституційного суду. Вони вважають, що рішення КСУ знищує антикорупційні інститути, надає індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, ставить під загрозу безвіз.

Нагадаємо, що 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Суд розглядав справу за поданням 47 депутатів, більшість з яких — з «Опозиційної платформи — За життя».

НАЗК заявило, що судді КСУ ухвалили рішення у власних інтересах. НАЗК закрило реєстр декларацій, його очільник заявив, що рішення суду блокує оголошення переможців місцевих виборів, але увечері 28 жовтня уряд після засідання РНБО ухвалив рішення відновити доступ до реєстру.