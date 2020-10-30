Конституционный суд забросали дымовыми шашками и презервативами (ФОТО)https://racurs.ua/n145804-konstitucionnyy-sud-zabrosali-dymovymi-shashkami-i-prezervativami-foto.htmlРакурс
Под Конституционным судом в Киеве 30 октября проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы.
У здания КСУ на улице Жилянской собрались на это мероприятие несколько тысяч человек.
На территорию суда начали бросать дымовые шашки и презервативы. Люди скандируют «Позор!». На территорию суда бросили и шины, которые убрала охрана. Пикетчики требуют отставки судей и перезагрузки суда.
Название акции — «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Участники протестов считают, что делать это следует в рамках Конституции.
Движение транспорта возле КСУ остановлено, здание и территорию патрулируют усиленные наряды полиции и Нацгвардии.
Люди держат в руках плакаты с надписями «Коррупционный Сходняк Украины», «КСУ: отменяет декларации». Активисты символически принесли под КСУ для судей, голосовавших за такое решение, чемоданы и общий билет в Ростов.
В частности, плакат в виде символического билета наклеен на металлическое ограждение перед судом. На нем изображен экс-президент Виктор Янукович. На билете указали и направление поезда «Киев — Ростов».
«Ракурс» сообщал, что несмотря на возобновление работы реестра деклараций, которое осуществили после вмешательства СНБО, президента и Кабмина, решение Конституционного суда по закону «О предотвращении коррупции» все еще блокирует работу НАПК.