Конституционный суд забросали дымовыми шашками и презервативами, фото — DW

https://racurs.ua/n145804-konstitucionnyy-sud-zabrosali-dymovymi-shashkami-i-prezervativami-foto.html

Ракурс

Под Конституционным судом в Киеве 30 октября проходит акция протеста против отмены антикоррупционной реформы.

У здания КСУ на улице Жилянской собрались на это мероприятие несколько тысяч человек.

На территорию суда начали бросать дымовые шашки и презервативы. Люди скандируют «Позор!». На территорию суда бросили и шины, которые убрала охрана. Пикетчики требуют отставки судей и перезагрузки суда.

Название акции — «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов». Участники протестов считают, что делать это следует в рамках Конституции.

Движение транспорта возле КСУ остановлено, здание и территорию патрулируют усиленные наряды полиции и Нацгвардии.

Люди держат в руках плакаты с надписями «Коррупционный Сходняк Украины», «КСУ: отменяет декларации». Активисты символически принесли под КСУ для судей, голосовавших за такое решение, чемоданы и общий билет в Ростов.

В частности, плакат в виде символического билета наклеен на металлическое ограждение перед судом. На нем изображен экс-президент Виктор Янукович. На билете указали и направление поезда «Киев — Ростов».

«Ракурс» сообщал, что несмотря на возобновление работы реестра деклараций, которое осуществили после вмешательства СНБО, президента и Кабмина, решение Конституционного суда по закону «О предотвращении коррупции» все еще блокирует работу НАПК.