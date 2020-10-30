Активы главного «контролера порядочности» СБУ показали «Схемы» (ФОТО, ВИДЕО)

Активы главного «контролера порядочности» СБУ показали «Схемы»

https://racurs.ua/n145803-aktivy-glavnogo-kontrolera-poryadochnosti-sbu-pokazali-shemy-foto-video.html

Ракурс

Андрей Наумов — начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, которому президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадного генерала. Журналисты-расследователи нашли активы Наумова в Киевской области, записанные на его маму и гражданскую жену.

Об этом пишут «Схемы» в своем новом расследовании.

Последняя декларация Наумова датирована 2019 годом. Она была представлена перед его увольнением с работы в Чернобыльской зоне. Согласно этой декларации, у Наумова нет собственной недвижимости, поскольку все активы записаны на его семью. Главный «контроллер порядочности» спецслужбы имеет зарплату, займы от отца и банков, сбережения, арендованную у экс-коллеги по Генпрокуратуре киевскую квартиру, служебное жилье в Чернобыле и внедорожник, записанный на мать. Его несовершеннолетний сын владеет квартирой в столице, а бывшая жена — земельным участком на Киевщине.

Получив должность в СБУ, Наумов получил и «иммунитет» от публичного представления своих деклараций.

Журналисты «Схем» встретили Наумова возле его имения на берегу реки под Киевом, окруженного «большим куском дорогой земли». Это имение записано на его мать. Передвигается чиновник СБУ на внедорожнике, записанном на гражданскую жену. На работу Наумов ездит из элитного жилого комплекса, где его мать владеет трехкомнатной квартирой.

Кроме этого, гражданская жена чиновника в прошлом году смогла приобрести сразу два автомобиля: пятилетний грузовой Volkswagen Crafter и внедорожник Toyota RAV4 2018 выпуска. Как установили журналисты, в Гребенках у Ирины Наумовой есть три земельных участка на берегу реки Протока суммарной площадью 1,5 га. Согласно данным из реестра, там возведен один дом. Однако, как увидели «Схемы», на самом деле их там два.

Чтобы это официально установить — проверкой имущества сотрудника СБУ должны заняться специалисты НАПК, которых судьи Конституционного суда лишили этих функций. Если все так и останется — Наумов, как и тысячи других чиновников смогут безнаказанно записывать на своих родственников элитное имущество непонятного происхождения, — резюмируют журналисты.

«Схемы» также попытались пообщаться с Наумовым о его активах. Однако он отправил их в «пресс-службу СБУ», которая не изъявила желания общаться с журналистами.