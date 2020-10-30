Локдауна в Украине не будет, несмотря на новый рекорд госпитализированных, заявил Степанов

Степанов. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145801-lokdauna-v-ukraine-ne-budet-nesmotrya-na-novyy-rekord-gospitalizirovannyh-zayavil-stepanov.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, заявил, что полного локдауна и всеобъемлющего карантина не будет, несмотря на рекордное количество новых больных коронавирусом, которое фиксируют по несколько раз в неделю.

По его словам, украинская власть будет требовать соблюдать определенные правила. Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу, 30 октября.

Как известно, в Украине за прошедшие сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19 — 1 тыс. 140 человек. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано сутками ранее, 28 октября. Тогда в больницы попала 1 тыс. человек. За последние сутки в Украине зафиксировано уже 8 тыс. 312 случаев заражения инфекцией.

Как сообщает Степанов, вторую волну эпидемии переживают и развитые страны. Он отметил, что во Франции в сутки обнаруживают 47 тыс. зараженных, а в Германии — 18 тыс. Сейчас в этих странах вводят повторный жесткий карантин, во время которого закрываются предприятия и ограничивается перемещение граждан.

Он заверил, что Украину такие жесткие ограничения обойдут. Власти требуют от бизнеса и украинцев соблюдать карантинные ограничения, установленные Министерством здравоохранения для каждой карантинной зоны.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, в связи с чем Министерство здравоохранения обновило стандарты госпитализации, выздоровления и определения степени тяжести течения коронавируса. Отныне госпитализировать больных будут только при определенных условиях.