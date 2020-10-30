Локдауну в Україні не буде попри новий рекорд госпіталізованих, заявив Степанов

Максим Степанов. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145801-lokdaunu-v-ukrayini-ne-bude-popry-novyy-rekord-gospitalizovanyh-zayavyv-stepanov.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, заявив, що повного локдауну та всеосяжного карантину не буде попри рекордну кількість нових хворих на коронавірус, яку фіксують по декілька разів на тиждень.

За його словами, українська влада лише вимагатиме дотримуватися певних правил. Про це він розповів під час брифінгу у п’ятницю, 30 жовтня.

Як відомо, в Україні за добу минулу добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 — 1 тис. 140 осіб. Попереднє рекордне значення було зафіксовано минулої доби, 28 жовтня. Тоді до лікарень потрапила 1 тис. осіб. За останню добу в Україні зафіксовано вже 8 тис. 312 випадків зараження інфекцією.

Як повідомляє Степанов, другу хвилю епідемію переживають і розвинені країни. Він наголосив, що у Франції за добу виявляють 47 тис. заражених, а у Німеччині — 18 тис. Наразі у цих країнах вводять повторний жорсткий карантин, під час якого закриваються підприємства та обмежується переміщення громадян.

Він запевнив, що Україну такі жорсткі обмеження оминуть. Влада вимагає від бізнесу та українців дотримуватися карантинних обмежень, які були встановлені Міністерством охорони здоров’я для кожної карантинної зони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти госпіталізації, одужання та визначення ступеню важкості перебігу коронавірусу. Відтепер госпіталізувати хворих будуть лише за певних умов.