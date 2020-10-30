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Ракурс
Кравчук. Фото: 24 канал

Украина срочно созывает ТКГ — что произошло

30 окт 2020, 10:17
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Война на Донбассе продолжается, поскольку боевики продолжают атаковать позиции наших военных, несмотря на так называемое «перемирие», которое было установлено 27 июля. В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных.

В связи с этим Украина срочно созывает заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.


Сообщается, что в пятницу ночью пророссийские наемники вели обстрелы, используя автоматический гранатомет и подствольные гранатометы. В результате атаки погибли два бойца ООС, еще двое военных пострадали.

Пост Алексея Арестовича. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе сорвали перемирие. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что в полночь оккупант применил гранатометы и вел прицельный огонь по украинским позициям вблизи Водяного.

Источник: Ракурс


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