Украина срочно созывает ТКГ — что произошло

Кравчук. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145800-ukraina-srochno-sozyvaet-tkg-chto-proizoshlo.html

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Война на Донбассе продолжается, поскольку боевики продолжают атаковать позиции наших военных, несмотря на так называемое «перемирие», которое было установлено 27 июля. В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных.

В связи с этим Украина срочно созывает заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что в пятницу ночью пророссийские наемники вели обстрелы, используя автоматический гранатомет и подствольные гранатометы. В результате атаки погибли два бойца ООС, еще двое военных пострадали.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе сорвали перемирие. В штабе Операции объединенных сил сообщили, что в полночь оккупант применил гранатометы и вел прицельный огонь по украинским позициям вблизи Водяного.