Україна терміново скликає ТКГ — що сталося

Кравчук. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145800-ukrayina-terminovo-sklykaie-tkg-scho-stalosya.html

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Війна на Донбасі продовжується, оскільки бойовики невпинно атакувати позиції наших військових, попри так зване «перемир'я», яке було встановлене 27 липня. Внаслідок обстрілів на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових.

У зв’язку з цим Україна терміново скликає засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. Про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що у п’ятницю вночі проросійські найманці вели обстріли, використовуючи автоматичний гранатомет та підствольні гранатомети. Унаслідок атаки загинуло двоє бійців ООС, ще двоє військових постраждали.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілів на Донбасі у ніч на 30 жовтня загинули двоє українських військових. У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.