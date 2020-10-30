Рішення Конституційного суду все ще блокує роботу НАЗК

https://racurs.ua/ua/n145799-rishennya-konstytuciynogo-sudu-vse-sche-blokuie-robotu-nazk.html

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Е-декларації в Україні наразі не можна перевірити. Рішення Конституційного суду України щодо закону «Про запобігання корупції» все ще блокує роботу НАЗК.

У цьому відомстві 30 жовтня відзначили, що завдяки ініціативі президента та уряду тимчасово відновлено доступ до реєстру декларацій та розблоковано проведення спецперевірок.

Утім, у Нацагенстві з питань запобігання корупції заявили про «неймовірні наслідки шкоди», завдані антикорупційній системі через рішення КСУ.

В НАЗК нарікають, що все ще не можуть перевірити електронні декларації, звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а відомству заборонено розглядати заяви про корупцію від викривачів.

Крім того, наразі заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати).

НАЗК також не може перевіряти звіти політичних партій, а отже й фінансувати їх.

Про інші заблоковані механізми підзвітності влади НАЗК пообіцяло інформувати додатково.