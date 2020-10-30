Понад 8 тис. нових заражень і майже 200 померлих — нова статистика COVID-19

https://racurs.ua/ua/n145798-ponad-8-tys-novyh-zarajen-i-mayje-200-pomerlyh-nova-statystyka-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні 29 жовтня підтвердили у 8 тис. 312 осіб. Це новий рекорд. Загалом інфікувалися 378 тис. людей.

За добу від ускладнень померли 173 пацієнти — це також новий рекорд щодо летальних випадків.

За весь час епідемії в Україні померло від ускладнень вже понад 7 тис. людей. Нині продовжують лікуватися понад 216 тис. людей.

Як повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов за добу в лікарні привезли понад 1,1 тис. нових пацієнтів із COVID-19.

Найбільше хворих за добу виявили у Києві (741), на Харківщині (659), Хмельниччині (521), Одещині (493), Донеччині (466) та Львівщині (425). Найменше випадків зафіксували у Кіровоградській та Луганській областях: 90 та 93 відповідно. В інших регіонах за добу понад 100 нових хворих.

Нагадаємо, що восени пандемія почала набирати обертів і в Україні, і майже в усьому світі. Зараз в Україні фіксують вже 6−7 тис. випадків на добу.

Попередній рекордний показник зафіксували 22 жовтня — 7 517. Київська школа економіки навіть прогнозує 10 тис. хворих за добу у листопаді.

Франція та Німеччина йдуть у листопаді на новий локдаун, який буде трохи м’якшим, ніж обмеження, що діяли навесні.