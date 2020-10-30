Более 8 тыс. новых заражений и около 200 умерших — новая статистика COVID-19

https://racurs.ua/n145798-bolee-8-tys-novyh-zarajeniy-i-okolo-200-umershih-novaya-statistika-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине 29 октября подтвердили у 8 тыс. 312 человек. Это новый рекорд. В общем заразились уже 378 тыс. человек.

За сутки от осложнений умерли 173 пациента — это также новый рекорд по летальных случаях.

За все время эпидемии в Украине умерли от осложнений уже более 7 тыс. человек. Сейчас продолжают лечиться более 216 тыс. человек.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов за сутки в больницы привезли более 1,1 тыс. новых пациентов с COVID-19.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве (741), на Харьковщине (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.

Напомним, что осенью пандемия начала набирать обороты и в Украине, и почти во всем мире. Сейчас в Украине фиксируют уже 6−7 тыс. случаев за сутки.

Предыдущий рекордный показатель зафиксировали 22 октября — 7 517. Киевская школа экономики даже прогнозирует 10 тыс. больных в сутки в ноябре.

Франция и Германия идут в ноябре на новый локдаун, который будет немного мягче, чем ограничения, действовавшие весной.