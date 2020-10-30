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Ракурс
Решение Конституционного суда все еще блокирует работу НАПК

Решение Конституционного суда все еще блокирует работу НАПК

30 окт 2020, 10:05
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Е-декларации в Украине пока нельзя проверить. Решение Конституционного суда Украины по поводу закона «О предотвращении коррупции» все еще блокирует работу НАПК.

В этом ведомстве 30 октября отметили, что благодаря инициативе президента и правительства временно восстановлен доступ к реестру деклараций и разблокировано проведение спецпроверок.

Впрочем, в Нацагенстве по предотвращению коррупции заявили о «невероятных последствия вреда», нанесенного антикоррупционной системе из-за решения КСУ.

В НАПК жалуются, что все еще не могут проверить электронные декларации, освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а ведомству запрещено рассматривать заявления о коррупции от обличителей.

Кроме того, сейчас запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты).


НАПК также не может проверять отчеты политических партий, а значит и финансировать их.

О других заблокированных механизмах подотчетности власти НАПК пообещало информировать дополнительно.

Источник: Ракурс


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