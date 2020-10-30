Решение Конституционного суда все еще блокирует работу НАПК

https://racurs.ua/n145799-reshenie-konstitucionnogo-suda-vse-esche-blokiruet-rabotu-napk.html

Ракурс

Е-декларации в Украине пока нельзя проверить. Решение Конституционного суда Украины по поводу закона «О предотвращении коррупции» все еще блокирует работу НАПК.

В этом ведомстве 30 октября отметили, что благодаря инициативе президента и правительства временно восстановлен доступ к реестру деклараций и разблокировано проведение спецпроверок.

Впрочем, в Нацагенстве по предотвращению коррупции заявили о «невероятных последствия вреда», нанесенного антикоррупционной системе из-за решения КСУ.

В НАПК жалуются, что все еще не могут проверить электронные декларации, освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения, а ведомству запрещено рассматривать заявления о коррупции от обличителей.

Кроме того, сейчас запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты).

НАПК также не может проверять отчеты политических партий, а значит и финансировать их.

О других заблокированных механизмах подотчетности власти НАПК пообещало информировать дополнительно.