Статки головного «контролера порядності» СБУ показали “Схеми”

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Ракурс

Андрій Наумов — начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, якому президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала. Журналісти-розслідувачі знайшли таємні статки Наумова на Київщині, записані на маму та цивільну дружину

Про це пишуть «Схеми» у своєму новому розслідуванні.

Остання декларація Наумова датована 2019 роком. Вона була подана перед звільненням з роботи в Чорнобильській зоні. Згідно цією декларацією, Наумов не має власної нерухомості, оскільки всі активи записані на його родину. Головний «контролер порядності» спецслужби має зарплату, позики від батька та банків, заощадження, орендовану в екс-колеги по Генпрокуратурі київську квартиру, службове житло в Чорнобилі та позашляховик, записаний на матір. Його неповнолітній син володіє квартирою у столиці, а колишня дружина — земельною ділянкою на Київщині.

Отримавши посаду в СБУ, Наумов отримав «імунітет» від публічного подання декларацій.

Журналісти «Схем» зустріли Наумова біля маєтку на березі річки під Києвом, оточеного «великим шматком дорогої землі». Цей маєток записаний на його матір. Пересувається високопосадовець СБУ на позашляховику, записаному на цивільну дружину. На роботу Наумов їздить з елітного житлового комплексу, де його матір володіє трикімнатною квартирою.

Окрім цього, цивільна дружина чиновника торік змогла придбати одразу два авто: п’ятирічний вантажний Volkswagen Crafter і позашляховик Toyota RAV4 2018 року випуску. Як виявили журналісти, у Гребінках в Ірини Наумової три земельні ділянки на березі річки Протока. Сумарною площею в 1,5 га. Згідно з даними з реєстру, там зведено один будинок. Утім, як побачили «Схеми», насправді їх там два.

Щоб це офіційно встановити — перевіркою майна працівника СБУ мали б зайнятися спеціалісти НАЗК, яких судді Конституційного суду позбавили цих функцій. Якщо все так і залишиться — Наумов, як і тисячі інших чиновників зможуть безкарно записувати на своїх родичів елітне майно незрозумілого походження, — резюмують журналісти.

«Схеми» також спробували поспілкуватися з Наумовим про його статки. Однак він відправив їх до «прес-служби СБУ», яка також не виявила бажання спілкуватися з журналістами.