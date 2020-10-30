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Ракурс
Конституційний суд закидали димовими шашками і презервативами — протести в Києві, фото — DW

Конституційний суд закидали димовими шашками і презервативами (ФОТО)

30 жов 2020, 11:02
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Під Конституційним судом у Києві 30 жовтня відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.

Біля будівлі КСУ на вулиці Жилянській зібралися на цей захід кілька тисяч осіб.

Конституційний суд закидали димовими шашками і презервативамиі, фото — Укрінформ

На територію суду почали кидати димові шашки та презервативи. Люди скандують «Ганьба!». На територію суду кинули й шини, які прибрала охорона.

Пікетники вимагають відставки суддів і перезавантаження суду.

Конституційний суд закидали димовими шашками і презервативами — протести в Києві, фото — DW

Назва акції — «Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова». Учасники протестів вважають, що робити це слід у межах Конституції.

Рух транспорту біля КСУ зупинений, будівлю і територію патрулюють посилені кордони поліції та Нацгвардії.

Протести біля КСУ, фото Громадське радіо

Протести біля КСУ, фото — Громадське радіо

Люди тримають у руках плакати із надписами «Корупційний Сходняк України», «КСУ: скасовує декларації». Активісти символічно принесли під КСУ для суддів, які голосували за таке рішення, валізи та спільний квиток до Ростова.

Зокрема, плакат у виді символічного квитка наклеєний на металеву огорожу перед судом із зображенням екс-президента Віктора Януковича. На квитку вказали й напрямок потягу: «Київ — Ростов».

Протести біля КСУ, фото — Громадське радіо

Протести біля КСУ, фото — Укрінформ

«Ракурс» повідомляв, що попри відновлення роботи реєстру декларацій, яке здійснили після втручання РНБО, президента та Кабміну, рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання корупції» все ще блокує роботу НАЗК.

Протести біля КСУ, фото — Укрінформ

Протести біля КСУ, фото — Укрінформ


Протести біля КСУ, фото — Укрінформ

Протести біля КСУ, фото — Укрінформ

Джерело: Ракурс


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