Конституційний суд закидали димовими шашками і презервативами — протести в Києві, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n145804-konstytuciynyy-sud-zakydaly-dymovymy-shashkamy-i-prezervatyvamy-foto.html

Ракурс

Під Конституційним судом у Києві 30 жовтня відбувається акція на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи.

Біля будівлі КСУ на вулиці Жилянській зібралися на цей захід кілька тисяч осіб.

На територію суду почали кидати димові шашки та презервативи. Люди скандують «Ганьба!». На територію суду кинули й шини, які прибрала охорона.

Пікетники вимагають відставки суддів і перезавантаження суду.

Назва акції — «Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова». Учасники протестів вважають, що робити це слід у межах Конституції.

Рух транспорту біля КСУ зупинений, будівлю і територію патрулюють посилені кордони поліції та Нацгвардії.

Люди тримають у руках плакати із надписами «Корупційний Сходняк України», «КСУ: скасовує декларації». Активісти символічно принесли під КСУ для суддів, які голосували за таке рішення, валізи та спільний квиток до Ростова.

Зокрема, плакат у виді символічного квитка наклеєний на металеву огорожу перед судом із зображенням екс-президента Віктора Януковича. На квитку вказали й напрямок потягу: «Київ — Ростов».

«Ракурс» повідомляв, що попри відновлення роботи реєстру декларацій, яке здійснили після втручання РНБО, президента та Кабміну, рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання корупції» все ще блокує роботу НАЗК.