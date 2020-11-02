Глава ВОЗ самоизолировался — детали

https://racurs.ua/n145907-glava-voz-samoizolirovalsya-detali.html

Ракурс

Тедрос Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения, самоизолировался после контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил 2 ноября в Twitter.

Я узнал, что контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет, однако буду находиться на самоизоляции в течение ближайших дней, согласно протоколу ВОЗ, и работать дома, — написал Гебреисус.

Ранее ВОЗ предупредила, что контроль за пандемией коронавируса может потребовать закрытия второстепенных предприятий, поскольку инфекция проникает в наиболее уязвимые слои населения.

Перед этим ВОЗ пришла к выводу, что единственный сертифицированный препарат от коронавируса «Ремдесивир» не увеличивает шансов на выживание пациентов, не сокращает длительность болезни и не исключает необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также отметим, что почти половина всего населения Словакии за один день сдала экспресс-тесты на COVID-19. Тест прошли 2,58 млн словаков, из них почти у 26 тыс. обнаружили положительный результат. В свою очередь, в Британии принц Уильям еще в апреле переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, но хранил диагноз в тайне. Всего в Великобритании за прошедшие сутки число случаев заболевания возросло на 23 тыс. 254, общее количество зараженных превысило 1 млн.

В Чехии в последнюю неделю октября от COVID-19 скончалось 1 тыс. 174 человек — самый высокий в мире уровень смертности от коронавирусной инфекции в пересчете на 100 тыс. населения.

Германия вводит жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Так, со 2 ноября в Германии закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Отели во время карантина не смогут принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах. Карантин в стране продлится как минимум до конца осени.