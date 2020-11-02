Колл-центр по противодействию COVID-19 заработал в Украине. Фото: pleade.ru

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Контакт-центр по противодействию коронавирусной болезни COVID-19 2 ноября заработал в Украине.

Колл-центр Министерства здравоохранения Украины будет работать 24 часа в сутки, задействованы 150 операторов. В колл-центр могут обращаться граждане, независимо от того, где они находятся на территории Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

По словам министра, все обращения будут регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отсылать обращения на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор должен будет связаться с человеком, который позвонил.

Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили с какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Либо вы не можете получить направление на сдачу анализов, либо компьютерную томографию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию, — рассказал Степанов.



Также министр объявил номер колл-центра, который работает круглосуточно — 0 800 60 2019, все звонки бесплатны.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились более 400 тыс. человек. За минувшие сутки, 1 ноября, COVID-19 обнаружили у 6 тыс. 754 украинцев.