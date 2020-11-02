Колл-центр з протидії COVID-19 запрацював в Україні. Фото: pleade.ru

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Контакт-центр із протидії коронавірусній хворобі COVID-19 2 листопада запрацював в Україні.

Колл-центр Міністерства охорони України працюватиме 24 години на добу, задіяні 150 операторів. До колл-центру можуть звертатися громадяни, незалежно від того, де вони знаходяться на території України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового брифінгу.

За словами міністра, всі звернення реєструватимуться в CRM-системі, яка автоматично буде відсилати звернення на розгляд у регіони. Після отримання відповіді оператор повинен буде зв’язатися з людиною, яка зателефонувала.

Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Зрозуміло, що для того, щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію, — розповів Степанов.



Також міністр оголосив номер кол-центру, який працює цілодобово — 0 800 60 2019. Всі дзвінки безкоштовні.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися понад 400 тис. осіб. За минулу добу, 1 листопада, COVID-19 виявили у 6 тис. 754 українці.