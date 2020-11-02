Понад 400 тис. інфікованих — нова статистика COVID-19

https://racurs.ua/ua/n145902-ponad-400-tys-infikovanyh-nova-statystyka-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні вразив вже понад 400 тис. осіб, зокрема, 1 листопада, його виявили у 6 тис. 754 людей.

Минулої доби внаслідок ускладнень від коронавірусу померли 69 хворих, одужали 2 тис. 327 людей.

Найбільше хворих зареєстрували у Харківській (817), Львівській (464), Чернівецькій (418) та Житомирській (398) областях, а також у Києві (507).

Понад 231 тис. пацієнтів продовжують лікуватися.

За добу госпіталізували 801 людину, минулого тижня у лікарні потрапили понад 7 тис. людей з підозрою або підтвердженим діагнозом.

«Ракурс» повідомляв, що 30 жовтня в Україні оновили карантинні зони. «Жовті» та «зелені» залишилися лише в Херсонській області, а Київ досі в «помаранчевій».

У Великій Британії через COVID-19 оголосили повторний локдаун до грудня. З 5 листопада закривають всі магазини, крім найнеобхідніших. Школи і університети не припинять роботу.

МОЗ радить всім українським роботодавцям по можливості перевести своїх співробітників на дистанційну форму роботи.