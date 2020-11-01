МОЗ переглянуло рішення щодо матчу між «Шахтарем» та «Боруссією»

Матч між «Шахтарем» та «Боруссією» має відбутися 3 листопада, фото: Aleksandr Osipov

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Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів. В останні дні в нашій державі спостерігається погіршення епідемічної ситуації.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) переглянуло своє попереднє рішення, згідно з яким дозволялася присутність глядачів на футбольному матчі між «Шахтарем» та «Боруссією», який відбудеться на НСК «Олімпійський» 3 листопада. Про це повідомляє прес-служба «Шахтаря».

Таким чином, матч відбудеться без глядачів. Продаж білетів зупинено, тим, хто їх вже придбав, відшкодують вартість.

26 жовтня «Шахтар» отримав від МОЗ листа, в якому повідомлялося, що матч з «Боруссією» 3 листопада може відбутися за присутності глядачів, але не більше 15% від місткості НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, 30 жовтня епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 встановила в Україні черговий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків цього захворювання.