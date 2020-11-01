Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145891-zelenskyy-zayavyv-pro-zagovor-staryh-elit-proty-prezydenta.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президента України, прокоментував ситуацію, що склалася довкола Конституційного суду через нещодавнє резонансне рішення останнього щодо антикорупційного законодавства.

Цю ситуацію Зеленський вважає «змовою старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Демарш Конституційного суду — це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше, — переконаний Зеленський.

Зеленський стверджує, що «старі еліти» намагаються ліквідувати створені за останні роки в Україні антикорупційні органи, щоб не відповідати «за свої шикарні роки безконтрольного життя».

Сьогодні на одній шальці терезів — знищення всього того, заради чого боролися на всіх наших Майданах, — наголошує Зеленський. — На іншій шальці терезів — усі ми, громадяни вільної країни. Тієї, яку ми досі намагаємося вирвати в олігархів.

Нагадаємо, Венеційська комісія та GRECO (група держав проти корупції) не підтримали законопроект Зеленського, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду.