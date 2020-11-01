У Києві «замінували» два торгові центри

У Києві «замінували» ТРЦ «Україна» та SkyMall, фото: «Київ Оперативний»

https://racurs.ua/ua/n145890-u-kyievi-zaminuvaly-dva-torgovi-centry.html

Ракурс

У Києві, де сьогодні, 1 листопада, вже «мінували» міст Патона, також «замінували» два торговельно-розважальні центри (ТРЦ).

До рятувальників надійшло повідомлення про нібито замінування ТРЦ «Україна», котрий розташований на проспекті Перемоги та ТРЦ Sky Mall, що на проспекті Шухевича. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

Зазначається, що наразі з ТРЦ здійснюється евакуація. На місці працюють відповідні служби, зокрема вибухотехніки.

Також про «мінування» цих ТРЦ повідомляє «Еспресо».

Нагадаємо, поліція вже затримала псевдомінера, котрий сьогодні вранці повідомив про нібито замінування в Києві моста Патона та низки інших об'єктів. Виявилося, що «мінер» перебував у стані алкогольного сп’яніння, вибухівки на вказаних ним об'єктах не виявили.