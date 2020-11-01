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В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ

Психотропи під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини везли до України (ФОТО)

1 лис 2020, 16:54
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Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини намагалися ввезти до України.

Їх виявили в пункті пропуску «Ужгород» у вантажівці, котра 31 жовтня прибула з території Словаччини, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Водій вантажівки, громадянин України, згідно з пред’явленими товаросупровідними документами, мав доставити з Німеччини в Івано-Франківськ гуманітарну допомогу.

Однак серед цього вантажу під час огляду прикордонники виявили коробки з ліками, котрі містили велику кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів.

Загалом виявлено близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис. грн. Товар вилучили.

В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ


В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники нещодавно виявили дві контрабандні партії найновіших смартфонів компанії Apple — iPhone 12.

Джерело: Ракурс


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