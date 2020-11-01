В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n145889-psyhotropy-pid-vyglyadom-gumanitarnoyi-dopomogy-z-nimechchyny-vezly-do-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гуманітарної допомоги з Німеччини намагалися ввезти до України.

Їх виявили в пункті пропуску «Ужгород» у вантажівці, котра 31 жовтня прибула з території Словаччини, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Водій вантажівки, громадянин України, згідно з пред’явленими товаросупровідними документами, мав доставити з Німеччини в Івано-Франківськ гуманітарну допомогу.

Однак серед цього вантажу під час огляду прикордонники виявили коробки з ліками, котрі містили велику кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів.

Загалом виявлено близько 640 одиниць медпрепаратів на загальну суму майже 19 тис. грн. Товар вилучили.

Нагадаємо, прикордонники нещодавно виявили дві контрабандні партії найновіших смартфонів компанії Apple — iPhone 12.