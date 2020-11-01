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В Украину под видом гуманитарной помощи пытались завезти психотропные и наркосодержащие препараты, фото: ГПСУ

Психотропы под видом гуманитарной помощи из Германии везли в Украину (ФОТО)

1 ноя 2020, 16:54
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Психотропные и наркосодержащие препараты под видом гуманитарной помощи из Германии пытались ввезти в Украину.

Их обнаружили в пункте пропуска «Ужгород» в грузовике, который 31 октября прибыл из Словакии, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Водитель грузовика, гражданин Украины, согласно предъявленным товаросопроводительным документам, должен был доставить из Германии в Ивано-Франковск гуманитарную помощь.

Однако среди этого груза при осмотре пограничники обнаружили коробки с лекарствами, содержащие большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов.

Всего обнаружено около 640 единиц медпрепаратов на общую сумму почти 19 тыс. грн. Товар изъяли.

В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ


В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти психотропні та нарковмісні препарати, фото: ДПСУ

Напомним, пограничники недавно обнаружили две контрабандные партии новейших смартфонов компании Apple — iPhone 12.

Источник: Ракурс


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