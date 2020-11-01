Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, фото: «Децентралізація»

https://racurs.ua/ua/n145888-vybory-mera-lvova-datu-drugogo-turu-nazvala-tvk.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. У великих ОТГ, в разі, якщо жоден з претендентів на крісло мера тоді не здобув понад 50% голосів виборців, має відбутися другий тур, у котрому візьмуть участь два кандидати, котрі набрали найбільшу кількість голосів.

Львів — одне з таких міст. Другий тур виборів мера у цьому місті відбудеться 22 листопада, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на керівника міської територіально-виборчої комісії (ТВК) Ігоря Сліпецького.

25 жовтня у першому турі виборів міського голови Львова найбільше голосів здобув чинний мер Андрій Садовий — 40,09%. Другу сходинку посів кандидат від «Європейської солідарності» Олег Синютка з показником 31,10%.

Нагадаємо, народний депутат зі «Слуги народу» Тетяна Грищенко нещодавно подала до парламенту законопроект, який передбачає скасування другого туру місцевих виборів під час карантину. У «Слузі народу» згодом відхрестилися від цієї ініціативи, заявивши, що це лише особиста думка окремого депутата.