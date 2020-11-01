Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября, фото: «Децентралізація»

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Ракурс

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. В больших ОТГ, в случае, если ни один из претендентов на кресло мэра тогда не получил более 50% голосов избирателей, предстоит второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Львов — один из таких городов. Второй тур выборов мэра в этом городе состоится 22 ноября, сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на руководителя городской территориально-избирательной комиссии (ТИК) Игоря Слипецкого.

25 октября в первом туре выборов городского головы Львова больше всего голосов получил действующий мэр Андрей Садовый — 40,09%. Второе место занял кандидат от «Европейской солидарности» Олег Синютка с показателем 31,10%.

Напомним, народный депутат из «Слуги народа» Татьяна Грищенко недавно подала в парламент законопроект, предусматривающий отмену второго тура местных выборов во время карантина. В «Слуге народа» впоследствии открестились от этой инициативы, заявив, что это лишь личное мнение отдельного депутата.