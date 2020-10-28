Уроки местных выборов в Украине глазами политтехнолога

Местные выборы в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Местные выборы в Украине сегодня стали темой номер один не только потому, что по их итогам видно, как ощутимо изменился баланс сил в стране, но еще и потому, что в будущем году нас с большой долей вероятности могут ожидать внеочередные парламентские выборы. Выборы 25 октября принесли много сюрпризов, поэтому интересно посмотреть, как сработали те или иные предвыборные технологии (в том числе черные), чтобы задуматься о предвыборных стратегиях на выборах в Раду.

Политтехнолог, специалист по избирательным кампаниям Олег Постернак выделил несколько факторов, с помощью которых политсилы пытались повлиять на исход местных выборов. Некоторые из них сработали, некоторые оказались совершенно бесполезными.

Уроки местных выборов в Украине: «сетки» работают и будут работать

Несмотря на то, что механизм проведения выборов совершенствуется и становится более защищенным от черных технологий, некоторые из них до сих пор применяются. Например, «сетки».

«Сетка» — одна из популярных технологий подкупа избирателей. Получив доступ к базам данных избирателей (а сделать это сегодня несложно), технологи находят людей, готовых продать свои голоса. Еще лучше — если удастся заполучить готовую базу тех, кто уже продавал свой голос и готов сделать это снова. Правда, есть у «сетки» слабое место: проконтролировать то, как проголосует подкупленный избиратель, практически невозможно. Однако большинству из тех, кто готов голосовать за деньги, в общем все равно, где ставить галочку в бюллетене, так что затраты в целом окупятся.

На местных выборах 25 октября Нацполиция зафиксировала факты подкупа в нескольких областях Украины, в том числе в Киевской. По словам главы ведомства Игоря Клименко, цена голоса в разных схемах составляла от 500 до 2000 грн.

«Сетки» работали и будут работать еще долго, особенно на местных выборах, — пишет Олег Постернак на своей странице в фейсбуке. — Усиление уголовной и административной ответственности за подкуп кое-кого настращал, но искушение слишком велико. Тот факт, что полиция активно накрывала сетки, вас смущать не должен. Это имитация активности правоохранителей. В каких-то случаях полиция блокировала подкуп, в каких-то делала вид, что не видит его под носом. В зависимости кто как договорился. Главное в сетке что? Прикрыть точки выхода информации и обеспечить надежный тыл! Положительной тенденцией считаю выстраивание «белых сеток», сформированных из базы рекрутированных сторонников».

Освоенные бюджеты и эпический треск

А вот медийная поддержка на местных выборах не оправдала ожиданий многих кандидатов. Самый яркий пример — феерический провал Андрея Пальчевского на выборах мэра Киева. Грандиозная медийная поддержка, билборды с лицом кандидата на каждом углу — и все впустую.

Мы писали уже о классическом примере выброшенных на ветер денег, о самой провальной, пожалуй, в истории Украины предвыборной медийной кампании — истории восьмилетней давности с партией «Украина — вперед!». Пальчевский, кажется, сегодня имеет шанс отобрать пальму первенства у Королевской.

«Тысячу и один раз говорил и продолжу говорить — нельзя наивно верить в электоральный блицкриг с помощью объемных трат на рекламу и медиа, — поясняет Олег Постернак. — Упрямо продолжают находиться такие, кто думает, что с помощью медийных фишек и обильного поливания мозгов избирателя рекламными помоями можно сделать чудо. Пока это удалось только Партии зеленых Украины в 1998 году. Больше — ни разу по-крупному. Блок «Не так!», «Украина — вперед!», Думчев, а теперь еще Пальчевский — это все освоенные бюджеты и эпический треск вдребезги в конце. Политика — это не чистый маркетинг, не коммерческий товар, не телепрограмма. Безусловно, это все важно, но это скорее инструментарий. Главное — содержание, имидж и полевая коммуникация, которые органично спаяны и распределены правильно во времени. Желательно заблаговременно!

Признаться, были отличные сюжетные образцы. Билборды Кличко, «Пропозиции», к примеру, можно считать более-менее неплохими для восприятия. Однако в своей массе результатом рекламного опыления стала расконцентрация внимания избирателей из-за обилия рекламы. Масса бессмысленных фамилий, цветов, лозунгов, лиц привели к закономерной реакции — реактансу, т. е. к негативному отношению к месседжам, расцениваемым избирателем как способ откровенной манипуляции их мнением».

Чистить мундир многие социологические фирмы будут очень долго

Если уж мы вспомнили Пальчевского и его эпический провал, нельзя не вспомнить и о так называемых рейтингах, которые на этих выборах побили все мыслимые рекорды лживости. В частности, Пальчевский в них представлен победителем-триумфатором, а в итоге он даже не попал в первую пятерку, не набрав и 5% голосов.

«Большая часть публичной социологии имела формирующий и фейковый характер, — пишет Олег Постернак. — Чистить мундир многие социологические фирмы будут очень долго. Доверие к социологии — ниже плинтуса. Единственной более-менее реальной становится закрытая социология. Вообще, был удивлен, что многие кандидаты на головы и партийные штабы на этих выборах совершенно игнорировали необходимость качественных и количественных электоральных исследований. А зря. Аналитическая работа должна быть выстроена на основании объективного цифрового материала».

Контроль над комиссиями — альфа и омега избирательного процесса

Сделать так, чтобы избирательные механизмы стали идеальными по щелчку пальца, невозможно, однако правила игры все же меняются к лучшему. Мы писали о том, что если еще на парламентских выборах 2010 года регионалы формировали карманные избирательные комиссии, вводя в их состав членов фейковых партий, то сегодня членами комиссий могут быть только представители тех партий, которые реально участвуют в выборах. Разношерстный состав комиссий и жесткая конкуренция между представленными в ней силами делают практически невозможным сговор между ними. Даже если у богатого мажоритарщика — кандидата в депутаты Верховной Рады — в комиссии «свой» председатель или секретарь, остальные члены просто не допустят фальсификаций.

Однако у комиссий осталось одно слабое место — несовершенный механизм оплаты труда и как следствие — непрофессионализм людей, работающих «за кулисами» выборов. К этой теме мы еще обязательно вернемся.

«Как и всегда, «контрольный пакет» состава решает очень много, — утверждает политтехнолог. — Регистрацию списка и кандидатов и их нерегистрацию, рассмотрение жалоб, специальное допущение ошибок в бюллетенях, уточнение протоколов участковых комиссий и многое другое. Контроль над комиссиями — альфа и омега всего безболезненного избирательного процесса. И жалеть средства на оплату членам комиссии и наблюдателям не стоит. К сожалению, случаи неоплаты работы опять и опять всплывают».

Избирательная система оказалась непрактичной и запутанной

Олег Постернак говорит еще о двух слабых местах в подготовке и проведении местных выборов. Первое — многие кандидаты пренебрегли на этот раз работой «в поле»: «Все меньше и меньше кандидатов пользуются классическими полевыми технологиями, а зря. На этих выборах, к сожалению, коронавирусная истерия ограничила количество электоральных контактов, что лишило возможности наполнить кампании более «живым» смыслом. Да и некоторые кандидаты совершенно превратно понимают, что такое встреча с избирателями во дворе. Естественно, это не только постановочная фотка с бабушками подъезда для fb».

Второе слабое место — несовершенство нового избирательного законодательства: «Избирательная система оказалась непрактичной и запутанной для избирателя. Многие дыры и двусмысленности кодекса стали настоящей Terra Incognita для технологов. Они справились, а вот избиратели нет. Просветительская кампания со стороны ЦИК не велась от слова «совсем». Разве что КВУ, «Опора» и IFES традиционно заботятся об этих нюансах. Только сейчас некоторые кандидаты, расфасованные по территориальным спискам на округах, начинают вникать и понимать, почему они пролетают на выборах даже в партиях, преодолевших барьер».

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От себя добавим, что сложности с бюллетенями могли здорово ударить (и ударили!) по тем политсилам, которые традиционно строили предвыборную стратегию на популистских лозунгах и тем привлекали к себе, скажем так, специфический электорат, для которого разобраться в новой системе — практически непосильная задача. Они неумышленно портили бюллетени, и, соответственно, голоса их не были учтены.

В целом же работу над ошибками следует провести оперативно. Ведь до парламентских выборов может оказаться совсем мало времени.