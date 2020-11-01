У Мінську тривають масові протестні акції, фото: Tut.by

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже майже три місяці. Сьогодні, 1 листопада, в столиці країни Мінську відбувається протестна хода, приурочена до білоруського свята Дзяди — поминальних днів.

Такі протестні акції білоруські силовики щоразу намагаються розігнати, а їхніх учасників — затримати. Сьогодні силовики також стріляли в повітря при розгоні демонстрантів у Мінську, повідомляє видання Tut.by.

Білоруські ЗМІ повідомляють про попереджувальні постріли в районі проспекту Незалежності. Також повідомляється про підрив світло-шумової гранати на Лагойському шосе.

Білоруський правозахисний центр «Вясна» нарахував вже понад 40 затриманих на сьогоднішніх протестних акціях.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, переможцем яких офіційно було оголошено Олександра Лукашенка, котрий вперше очолив країну у 1994 році. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а справжнім їх переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, у МЗС України нещодавно назвали умови початку діалогу з лідерами білоруської опозиції.