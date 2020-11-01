Меган Маркл і принца Гаррі закликали повернути гроші за маєток

Меган Маркл і Гаррі. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n145886-megan-markl-i-prynca-garri-zaklykaly-povernuty-groshi-za-maietok.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцоги Сассекські, мусять виплатити всі гроші, які вони витратили на ремонт маєтку і своє весілля, будучи працюючими членами королівської сім’ї.

Після того, як вони відреклися від титулів, усі гроші повинні бути відшкодовані народу Великої Британії. Про це повідомляє видання Times.

Глава британської антимонархічної організації Republic Грем Сміт заявив, що той факт, що королівська пара може витрачати середньорічну зарплату на свій особняк щомісяця говорить про те, що в них достатньо грошей, щоб заплатити за те, що профінансували платники податків.

Очільник організації закликав герцогів Сассекських розсекретити суму орендної плати, яку вони платять за утримання свого котеджу, попри те, що зараз живуть у Сполучених Штатах.

Він зазначив, що Меган і Гаррі не мали права користуватися королівським маєтком, а вже тим більше робити там ремонт відповідно до своїх вимог коштом британців. Також вони продовжать користуватися цим будинком, всупереч тому, що склали повноваження членів королівської сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і її чоловік, британський принц Гаррі, виграли суд проти папарацці з агентства X17, які за допомогою дрона зробили низку знімків їхнього сина Арчі. Папарацці погодилися передати герцогам Сассекським усі наявні фотознімки і знищити копії, а також сплатити частину судових витрат пари.