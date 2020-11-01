Меган Маркл и принца Гарри призвали вернуть деньги за особняк

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Известии

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцоги Сассекские, должны выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою свадьбу, будучи работающими членами королевской семьи.

После того как они отреклись от титулов, все средства должны быть возмещены в казну Великобритании. Об этом сообщает издание Times.



Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит заявил, что тот факт, что королевская пара может тратить среднегодовую зарплату на свой особняк ежемесячно говорит о том, что у них достаточно денег, чтобы заплатить за то, что профинансировали налогоплательщики.

Глава организации призвал герцогов Сассекских раскрыть сумму арендной платы, которую они платят за содержание своего коттеджа, несмотря на то, что сейчас они живут в Соединенных Штатах.

Он отметил, что Меган и Гарри не должны были пользоваться королевским поместьем, а уж тем более делать там ремонт в соответствии со своими требованиями за счет британцев. Также они продолжат пользоваться этим домом, несмотря на то, что сложили полномочия членов королевской семьи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, выиграли суд против папарацци из агентства X17, которые с помощью дрона сделали ряд снимков их сына Арчи. Папарацци согласились передать герцогам Сассекским все имеющиеся фотоснимки и уничтожить копии, а также оплатить часть судебных издержек пары.