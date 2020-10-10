Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Сплетник

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри разойдутся на определенное время. Виндзорский замок уже начал подготовку к прибытию герцога Сассекского, которого вызвала сама королева Елизавета.

Внука королевы вызвали «на ковер» из-за вмешательства в политику другого государства. Об этом сообщает издание The Sun.

Сообщается, что герцог уже передал значительную сумму средств на оплату счетов за ремонт и арендную плату своего дома в Великобритании, а королева Елизавета II ожидает внука, поскольку Гарри «пересек границу», когда призвал американцев принять участие в выборах в США.

Сейчас персонал готовит специальный коттедж к приезду герцога. Его пребывание в имении может затянуться на несколько недель. Отметим, что герцогиня Сасекская останется в Калифорнии с ребенком. После приезда в Великобританию принцу придется пройти двухнедельную изоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, выиграли суд против папарацци из агентства X17, которые с помощью дрона сделали ряд снимков их сына Арчи. Папарацци согласились передать герцогам Сассекским все имеющиеся фотоснимки и уничтожить копии, а также оплатить часть судебных расходов пары.