Принц Гаррі покине Меган Маркл та повернеться додому — що сталося

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Сплетник

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Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі розійдуться на певний час. Віндзорський замок вже розпочав підготовку до прибуття герцога Сассекського, якого викликала сама королева Єлизавета.

Онука королеви виклали «на килим» через втручання у політику іншої держави. Про це повідомляє видання The Sun.

Повідомляється, що герцог вже передав значну суму коштів на сплату рахунки за ремонт та орендну плату свого будинку у Великій Британії, а королева Єлизавета II очікує онука, оскільки Гаррі «перетнув межу», коли закликав американців узяти участь у виборах у США.

Наразі персонал готує спеціальний котедж до приїзду герцога. Його перебування у маєтку може тривати кілька тижнів. Зазначимо, що герцогиня Сасекська залишиться у Каліфорнії з дитиною. Після приїзду до Великої Британії принцу доведеться пройти двотижневу ізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл та її чоловік, британський принц Гаррі, виграли суд проти папараці з агентства X17, які за допомогою дрона зробили низку знімків їхнього сина Арчі. Папараці погодилися передати герцогам Сассекським всі наявні фотознімки та знищити копії, а також оплатити частину судових витрат пари.