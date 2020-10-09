Меган Маркл, принц Гаррі та Арчі, фото: Hello!

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Меган Маркл та її чоловік, британський принц Гаррі, виграли суд проти папараці з агентства X17, які за допомогою дрона зробили низку знімків їхнього сина Арчі.

Папараці погодилися передати герцогам Сассекським всі наявні фотознімки та знищити копії, а також оплатити частину судових витрат пари, повідомляє BBC.

Крім того, папараці також вибачилися перед Меган та Гаррі, заявили, що «помилялися, пропонуючи ці фотографії», і зобов’язалися більше цього не робити.

Ми просимо вибачення перед герцогом і герцогинею Сассекською та їхнім сином за скоєне, — йдеться у заяві X17.



Позов герцоги Сассекські подали в липні. Справу розглядав Верховний суд округу Лос-Анджелес (США).

Нагадаємо, нагадаємо, нещодавно стало відомо, що чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп розчарований вчинками Меган та Гаррі.