Меган Маркл, принц Гарри и Арчи, фото: Hello!

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Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, выиграли суд против папарацци из агентства X17, которые с помощью дрона сделали ряд снимков их сына Арчи.

Папарацци согласились передать герцогам Сассекском все имеющиеся фотоснимки и уничтожить копии, а также оплатить часть судебных издержек пары, сообщает BBC.

Кроме того, папарацци также извинились перед Меган и Гарри, заявили, что «ошибались, предлагая эти фотографии», и обязались больше этого не делать.

Мы просим прощения перед герцогом и герцогиней Сассекском и их сыном за содеянное, — говорится в заявлении X17.



Иск герцоги Сассекские подали в июле. Дело рассматривал Верховный суд округа Лос-Анджелес (США).

Напомним, напомним, недавно стало известно, что мужчина британской королевы Елизаветы II принц Филипп разочарован поступками Меган и Гарри.