Горе-«минера» столичного моста Патона задержала полиция

Полиция. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n145885-gore-minera-stolichnogo-mosta-patona-zaderjala-policiya.html

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Мост Патона в Киеве заблокировали из-за сообщения о заминировании, которое в семь утра направил неизвестен. По прибытии на место происшествия правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов.

Самого «минера» задержала полиция. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По факту ложного сообщения о заминировании следователи начато уголовное производство. Правоохранители сообщают, что задержанный мужчина сообщал не только о минировании моста Патона, а сразу трех объектов в Печерском районе столицы.

Полиция посетила все объекты, о которых сообщил злоумышленник, однако так и не нашла взрывчатку. Из-за сообщения о заминировании мост Патона был перекрыт длительное время.

«Минером» оказался 27-летний уроженец Черниговской области. Причину своего поступка мужчина не смог объяснить из-за сильного состояние алкогольного опьянения. За «минирование» мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что мост Патона в столице перекрыли сегодня утром, 1 ноября. В полицию поступило сообщение о заминировании моста. Движение по мосту временно ограничили.