Горе-«мінера» столичного мосту Патона затримала поліція

Поліція. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n145885-gore-minera-stolychnogo-mostu-patona-zatrymala-policiya.html

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Міст Патона у Києві заблокували через повідомлення про замінування, яке о сьомій ранку направив невідомий. Після прибуття на місце події правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів.

Самого «мінера» затримала поліція. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці повідомляють, що затриманий чоловік повідомляв не лише про мінування мосту Патона, а одразу трьох об'єктів у Печерському районі столиці.

Поліція навідала усі об'єкти, про які повідомив зловмисник, проте так і не знайшла вибухівки. Через повідомлення про замінування міст Патона був перекритий тривалий час.

«Мінером» виявився 27-річний уродженець Чернігівської області. Причину свого вчинку чоловік не зміг пояснити через сильний стан алкогольного сп’яніння. За «мінування» чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міст Патона у столиці перекрили сьогодні вранці, 1 листопада. До поліції надійшло повідомлення про замінування мосту. Рух по мосту тимчасово обмежили.