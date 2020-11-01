Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні на 2 листопада. Фото: Istock

Заморозки та дощі — погода в Україні на 2 листопада (КАРТА)

1 лис 2020, 13:52
999

Погода в Україні 2 листопада очікується прохолодна та хмарна, на півдні та сході прогнозують мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +14°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 8−14° вище нуля. Ночі цієї доби будуть холодними, очікуються заморозки. Температура повітря складе 0−9° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 листопада буде дощовою та похмурою. Вночі повітря прогріється до 5−7° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дощова та помірно прохолодна. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 12−14° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть прохолодними, але без опадів. Очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 12−14° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується відносна тепла, але вночі очікуються заморозки. Температурні показники будуть такими: уночі 1 −3° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля.

Погода в Карпатах 2 листопада буде мінливо хмарною, можливі короткочасні дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 4−6° тепла, а вдень 9−11° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 2 листопада. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 2 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів