Українського бранця Кремля жорстоко побив тюремний наглядач

Олександр Шумков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145883-ukrayinskogo-brancya-kremlya-jorstoko-pobyv-turemnyy-naglyadach.html

Ракурс

Побиття Шумкова, українського політв’язня, сталося вночі на 1 листопада в російській колонії у Тверській області.

Жорстке насилля щодо Олесандра Шумкова застосував працівник колонії. Про це повідомила тітка політв’язня Людмила Шумкова на своїй сторінці у Facebook.





Вона розповідає, що у такий спосіб хлопця намагаються спровокувати. За яких обставин працівник колонії побив Олександра, наразі невідомо.

Усі дії правоохоронців і спецслужб Росії, на мою думку, направлені на провокації з метою відкриття ще однієї кримінальної справи проти Сашка, — заявила родичка бранця.

За її словами, російські кати неодноразово виступали з погрозами, та заявляли, що Шумков може не виїхати живим до України. Також співробітники колонії здійснювали тиск на росіян, які підтримували Шумкова та надсилали йому листи підтримки.

Тітка бранця Кремля звернулася до Офісу президента, МЗС й омбудсмена Людмили Денісової, аби вони простежили, щоб Олександр міг повернутися додому.

Олександр Шумков — 31-річний український громадський діяч, працівник Збройних сил України. У Росії його назвали охоронцем голови «Правого сектору» Дмитра Яроша, через що й упекли до тюрми.

Російські спецслужби викрали його з території України у 2017 році, а вже в грудні 2018-го засудили на 4 роки. Його неодноразово били у СІЗО, щоб спровокувати та влютувати новий термін. Він став особистим ворогом російських тюремників, оскільки зміг виграти проти них суд у Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українського політв’язня Олександра Шумкова, якого в Росії вважають особистим охоронцем лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, знову посадили до штрафного ізолятора (ШІЗО) колонії, де його утримують.