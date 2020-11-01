Украинского узника Кремля жестоко избил тюремный надзиратель

Александр Шумков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145883-ukrainskogo-uznika-kremlya-jestoko-izbil-turemnyy-nadziratel.html

Ракурс

Избиение Шумкова, украинского политзаключенного, произошло в ночь на 1 ноября в российской колонии в Тверской области.

Жесткое насилие по отношению к Алесандру Шумкову применил работник колонии. Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова на своей странице в Facebook.

Она рассказывает, что таким образом парня пытаются спровоцировать. При каких обстоятельствах сотрудник колонии избил Александра, пока неизвестно.

Все действия правоохранителей и спецслужб России, по моему мнению, направлены на провокации с целью заведения еще одного уголовного дела против Саши, — заявила родственница пленника.

По ее словам, российские палачи неоднократно выступали с угрозами, и заявляли, что Шумков может не попасть в Украину живым. Также сотрудники колонии оказывали давление на россиян, которые поддерживали Шумкова и присылали ему письма поддержки.

Тетя пленника Кремля обратилась в Офис президента, МИД и к омбудсмену Людмиле Денисовой, чтобы они проследили за тем, чтобы Александр мог вернуться домой.

Александр Шумков — 31-летний украинский общественный деятель, работник Вооруженных сил Украины. В России его называли охранником главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша, из-за чего и упекли в тюрьму.

Российские спецслужбы похитили его с территории Украины в 2017 году, а уже в декабре 2018-го осудили на 4 года. Его неоднократно били в СИЗО, чтобы спровоцировать и добавить новый срок. Он стал личным врагом русских тюремщиков, поскольку смог выиграть против них суд в России.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинского политзаключенного Александра Шумкова, которого в России считают личным охранником лидера «Правого сектора» Дмитрий Ярош, снова посадили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии, где он содержится.