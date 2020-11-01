Оппозиция Грузии выходит на протест из-за фальсификации выборов

Выборы в Грузии. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n145882-oppoziciya-gruzii-vyhodit-na-protest-iz-za-falsifikacii-vyborov.html

Ракурс

Выборы в Грузии завершились победой правящей партии. Оппозиционные политсилы Грузии после объявления предварительных итогов парламентских выборов заявили о «тотальной фальсификации».

Оппозиционеры анонсировали акцию протеста в центре Тбилиси из-за фальсификаций. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что следует назначить новые выборы, а эти результаты объявить недействительными.

Оппозиция заявляет, что власть сфальсифицировала результаты в свою пользу — победу одержала партия «Грузинская мечта», которая была основана бизнесменом Бидзиной Иванишвили.

Оппозиция заявляет, что во время выборов наблюдались массовые вбросы бюллетеней на участках и фальсификации итоговых протоколов. Отмечается, что ЦИК начала публиковать предварительные результаты выборов через восемь часов после закрытия избирательных участков.

В ЦИК уже подсчитали голоса с 68,13% участков. Согласно им, в парламент попадают девять партий. Лидирующие позиции занимают:

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 48,63%;

«Единое национальное движение — Сила в единстве» — 26,09%;

«Европейская Грузия» — 3,78%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину в видеообращении и заметке на Фейсбук. Глава исполнительного комитета Совета реформ Украины, вероятно, решил посоревноваться на парламентских выборах 2020 году на своей родине.