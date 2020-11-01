Опозиція Грузії виходить на протест через фальсифікацію виборів

Опозиція Грузії виходить на протест через фальсифікацію виборівhttps://racurs.ua/ua/n145882-opozyciya-gruziyi-vyhodyt-na-protest-cherez-falsyfikaciu-vyboriv.htmlРакурс
Вибори у Грузії завершилися перемогою правлячої партії. Опозиційні політсили Грузії після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів заявили про «тотальну фальсифікацію».
Опозиціонери анонсували акцію протесту у центрі Тбілісі через фальсифікації. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».
Лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі вважає, що слід призначити нові вибори, а ці результати оголосити недійсними.
Опозиція заявляє, що влада сфальсифікувала результати на свою користь — перемогу одержала партія «Грузинська мрія», що була заснована бізнесменом Бідзіною Іванішвілі.
Під час виборів спостерігалися масові вкидання бюлетенів на дільницях і фальсифікації підсумкових протоколів. Зазначається, що ЦВК почала публікувати попередні результати виборів через вісім годин після закриття виборчих дільниць.
У ЦВК вже підрахували голоси з 68,13% дільниць. Відповідно до них, до парламенту потрапляють девʼять партій. Лідирують такі партії:
- «Грузинська мрія — Демократична Грузія» — 48,63%;
- «Єдиний національний рух — Сила в єдності» — 26,09%;
- «Європейська Грузія» — 3,78%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі повертається у Грузію. Він подякував Україні у відеозверненні та дописі на Фейсбук. Голова виконавчого комітету Ради реформ України, ймовірно, вирішив позмагатися на парламентських виборах 2020 року на своїй батьківщині.