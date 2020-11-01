Опозиція Грузії виходить на протест через фальсифікацію виборів

Вибори у Грузії. Фото: Європейська правда

https://racurs.ua/ua/n145882-opozyciya-gruziyi-vyhodyt-na-protest-cherez-falsyfikaciu-vyboriv.html

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Вибори у Грузії завершилися перемогою правлячої партії. Опозиційні політсили Грузії після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів заявили про «тотальну фальсифікацію».

Опозиціонери анонсували акцію протесту у центрі Тбілісі через фальсифікації. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі вважає, що слід призначити нові вибори, а ці результати оголосити недійсними.

Опозиція заявляє, що влада сфальсифікувала результати на свою користь — перемогу одержала партія «Грузинська мрія», що була заснована бізнесменом Бідзіною Іванішвілі.

Під час виборів спостерігалися масові вкидання бюлетенів на дільницях і фальсифікації підсумкових протоколів. Зазначається, що ЦВК почала публікувати попередні результати виборів через вісім годин після закриття виборчих дільниць.

У ЦВК вже підрахували голоси з 68,13% дільниць. Відповідно до них, до парламенту потрапляють девʼять партій. Лідирують такі партії:

«Грузинська мрія — Демократична Грузія» — 48,63%;

«Єдиний національний рух — Сила в єдності» — 26,09%;

«Європейська Грузія» — 3,78%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі повертається у Грузію. Він подякував Україні у відеозверненні та дописі на Фейсбук. Голова виконавчого комітету Ради реформ України, ймовірно, вирішив позмагатися на парламентських виборах 2020 року на своїй батьківщині.