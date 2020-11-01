Міст Патона. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n145881-mist-patona-u-kyievi-perekryly-shukaut-vybuhivku-foto.html

Ракурс

Міст Патона у столиці перекрили сьогодні вранці, 1 листопада. До поліції надійшло повідомлення про замінування мосту.

Рух по мосту тимчасово обмежили. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що невідома особа кілька разів телефонувала з повідомленням про мінування мосту, перший дзвінок надійшов близько сьомої ранку у неділю. На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «замінування» потягу здійснив чоловік на Миколаївщині. Він назвався вигаданим ім’ям та вирішив зателефонувати до поліції з повідомленням про замінування через те, що запізнився на потяг. Його затримали правоохоронці. «Мінеру» загрожує від двох до шести років ув’язнення.