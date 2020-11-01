Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 659 осіб, у тому числі у 48 дітей та 25 медиків. Всього підтверджено 38 тис. 238 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 24 тис. 548 активних хворих.

12 пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 778 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

353 жінки у віці від 18 до 84 років;

287 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

20 дівчат від одного місяця до 16 років та 29 хлопчиків від трьох місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 59 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі — 122;

Солом’янському районі — 177;

Голосіївському районі — 88.

Одужали за минулу добу 50 людей. Усього коронавірус змогли подолати 12 тис. 912 мешканців столиці.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що симптоми коронавірусу дуже схожі на звичайний грип або ГРЗ, однак дослідники з Американської академії дерматології та Міжнародної ліги дерматологічних спільнот виявили та описали новий симптом у хворих із коронавірусом.

Науковці встановили, що у деяких пацієнтів, хворих на коронавірус, на ногах з’являються подразнення, схожі на обмороження.